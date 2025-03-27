ОВА: несколько тысяч харьковчан остались без отопления из-за атаки БпЛА
Более 20 «Шахедов» наблюдали в воздушном пространстве Харьковщины этой ночью. О последствиях массированной атаки в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«12 взрывов было в Харькове. Пожары были достаточно серьезны. Были попадания в гражданские предприятия, горели складские помещения. Кроме того, было попадание в объект критической инфраструктуры, он уничтожен. В результате чего несколько тысяч жителей Харькова остались без теплообеспечения. Сейчас все действия предпринимаются, чтобы восстановить людям отопление», – рассказал Синегубов.
Он также отметил, что были попадания БпЛА и по Золочевскому направлению. Там пострадали два человека, девушка в крайне тяжелом состоянии.
Читайте также: Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
«У других пострадавших состояние средней тяжести, некоторые отказались от госпитализации», — добавил глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. По последним данным прокуратуры, в результате ударов пострадали 13 человек, среди них двое – дети. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне разбили котельную.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, новости Харькова, Олег Синегубов, опалення, отопление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОВА: несколько тысяч харьковчан остались без отопления из-за атаки БпЛА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 «Шахедов» наблюдали в воздушном пространстве Харьковщины этой ночью. О последствиях массированной атаки в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".