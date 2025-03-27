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ОВА: несколько тысяч харьковчан остались без отопления из-за атаки БпЛА

Происшествия 13:00   27.03.2025
Виктория Яковенко
ОВА: несколько тысяч харьковчан остались без отопления из-за атаки БпЛА Скриншот

Более 20 «Шахедов» наблюдали в воздушном пространстве Харьковщины этой ночью. О последствиях массированной атаки в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«12 взрывов было в Харькове. Пожары были достаточно серьезны. Были попадания в гражданские предприятия, горели складские помещения. Кроме того, было попадание в объект критической инфраструктуры, он уничтожен. В результате чего несколько тысяч жителей Харькова остались без теплообеспечения. Сейчас все действия предпринимаются, чтобы восстановить людям отопление», – рассказал Синегубов.

Он также отметил, что были попадания БпЛА и по Золочевскому направлению. Там пострадали два человека, девушка в крайне тяжелом состоянии.

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«У других пострадавших состояние средней тяжести, некоторые отказались от госпитализации», — добавил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. По последним данным прокуратуры, в результате ударов пострадали 13 человек, среди них двое – дети. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне разбили котельную.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 «Шахедов» наблюдали в воздушном пространстве Харьковщины этой ночью. О последствиях массированной атаки в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".