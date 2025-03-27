ОВА: кілька тисяч харків’ян залишились без опалення через атаку БпЛА
Понад 20 «шахедів» спостерігали у повітряну просторі Харківщини цієї ночі. Про наслідки масованої атаки в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«12 вибухів було у Харкові. Пожежі були досить серйозні. Були влучання у цивільні підприємства, займалися складські приміщення. Крім того, було влучання в об’єкт критичної інфраструктури, він знищений. Внаслідок чого кілька тисяч мешканців Харкова залишилися без теплозабезпечення. Зараз усі дії вживаються, щоб поновити людям опалення», – розповів Синєгубов.
Він також зазначив, що були влучання БпЛА і по Золочівському напрямку. Там постраждали дві людини, дівчина у вкрай важкому стані.
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«У інших постраждали стан середньої тяжкості, деякі відмовились від госпіталізації», – додав голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, по Харкову ввечері 26 березня вдарили близько 15 “шахедів”. Вибухи лунали один за одним з 20:40 до 21:20. Основна частина влучань – у Київському районі. Також “приліт” був у Слобідському. За останніми даними прокуратури, внаслідок ударів постраждали 13 людей, серед них двоє – діти. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що росіяни розбили котельню.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, новини Харкова, Олег Синегубов, опалення;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 20 «шахедів» спостерігали у повітряну просторі Харківщини цієї ночі. Про наслідки масованої атаки в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".