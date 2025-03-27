У Харкові 10 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)

Харківська обласна прокуратура та ДСНС повідомили про наслідки вечірньої атаки російських “Шахедів” 26 березня у Харкові.

“З 20:40 до 21:20 хвилин росіянами нанесено до 15 ударів по Слобідському та Київському районах міста Харкова. Зокрема, були встановлені й подвійні удари. У Слобідському районі – влучання в складське приміщення. Там відбулася пожежа. Усі інші влучання – в Київському районі. Зокрема, влучання по промисловій зоні, по цивільному підприємству, по футбольному полю, біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу. Тут влучання у дворі 16-поверхового житлового будинку. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. У більшості квартир зараз ще тривають ремонти. Але в багатьох квартирах уже мешкають люди, й вони є серед поранених. Щодо травмованих – 10 осіб станом на зараз. Серед них дві дитини, це хлопчик 5 років – ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями, йому надається медична допомога. Та 14-річна дівчинка, у неї порізи обличчя від розбитого скла. У трьох осіб з 10 гостра реакція на стрес. У всіх інших маємо поранення від уламків скла, забої, перелами кінцівок і кісток обличчя. Щодо пошкоджень, то пошкоджені були два багатоповерхові житлові будинки, з десяток приватних житлових будинків та з 20 автомобілів”, — повідомив на місці одного з “прильотів” спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що росіяни били по Харкову БпЛА “Герань-2”. Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що в одному з районів Харкова розбита котельня, яка була основним джерелом теплопостачання в цьому районі.

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувала: внаслідок російських ударів у Харкові виникли чотири пожежі.

“Найбільша пожежа площею 2500 м кв. сталася у виробничій будівлі”, – зазначили рятувальники.