Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані
Харків та регіон уже майже годину масово атакують російські “шахеди”. Лише в обласному центрі прогриміло близько 15 вибухів. Відомо про двох постраждалих підлітків – у місті та смт Золочів.
Доповнено о 22:04.Дві жінки – 67-річна та 60-річна – поранені під час атаки росіян на Золочів, повідомив Олег Синєгубов. Їм надають медичну допомогу. Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.
“Золочів. Влучання БпЛА типу “Шахед” у житловий будинок. Постраждала 14-річна дівчина. Вона шпиталізована у важкому стані. Також поранення отримав 26-річний чоловік“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше він інформував про постраждалу 12-річну дівчинку в Харкові – її забрали до лікарні.
Синєгубов також повідомив, що в Харкові прогриміло щонайменше 15 вибухів.
Атака розпочалася близько 20:40. Станом на 21:35 про “шахеди” над Харковом моніторингові канали вже не інформують, проте БпЛА ще є над територією різних районів області.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 22:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та регіон уже майже годину масово атакують російські “шахеди”. Лише в обласному центрі прогриміло близько 15 вибухів. Відомо про постраждалих підлітків: у місті та Золочеві".