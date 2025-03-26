Live
  • Ср 26.03.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані

Події 22:04   26.03.2025
Оксана Горун
Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані Фото: Anton Petrus

Харків та регіон уже майже годину масово атакують російські “шахеди”. Лише в обласному центрі прогриміло близько 15 вибухів. Відомо про двох постраждалих підлітків – у місті та смт Золочів.

Доповнено о 22:04.Дві жінки – 67-річна та 60-річна – поранені під час атаки росіян на Золочів, повідомив Олег Синєгубов. Їм надають медичну допомогу. Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Фото: Олег Синєгубов

Золочів. Влучання БпЛА типу “Шахед” у житловий будинок. Постраждала 14-річна дівчина. Вона шпиталізована у важкому стані. Також поранення отримав 26-річний чоловік“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше він інформував про постраждалу 12-річну дівчинку в Харкові – її забрали до лікарні.

Синєгубов також повідомив, що в Харкові прогриміло щонайменше 15 вибухів.

Атака розпочалася близько 20:40. Станом на 21:35 про “шахеди” над Харковом моніторингові канали вже не інформують, проте БпЛА ще є над територією різних районів області.

Читайте також: Терехов підтвердив вибухи в Харкові, йде атака БпЛА РФ (доповнюється)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух серед футбольного матчу: кадри атаки “шахедів” на Харків
Вибух серед футбольного матчу: кадри атаки “шахедів” на Харків
26.03.2025, 22:00
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
24.03.2025, 06:00
Вибухи у Харкові: 12 ударів БпЛА за годину, є поранені (доповнюється)
Вибухи у Харкові: 12 ударів БпЛА за годину, є поранені (доповнюється)
26.03.2025, 22:39
Новини Харкова – головне за 26 березня: 15 вибухів, Харків атакували “шахеди”
Новини Харкова – головне за 26 березня: 15 вибухів, Харків атакували “шахеди”
26.03.2025, 22:15
Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані
Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані
26.03.2025, 22:04
В Європі передумали відправляти миротворців в Україну через Трампа – Reuters
В Європі передумали відправляти миротворців в Україну через Трампа – Reuters
26.03.2025, 19:03

Новини за темою:

15:18
Тимофій, Кіра, Аяз та Айша: як на Харківщині називали дітей у 2024-му
21:15
50 дітей полеглих воїнів ЗСУ з Харківщини поїхали на відпочинок до Латвії
12:12
У Харкові бійцівські собаки загризли шпіца – історія власниці, дані НПУ
10:22
Штучний інтелект: чотири поради батькам дала айтівиця з Кремнієвої долини
20:22
В якому районі Харкова може відкритися наступна підземна школа: дані мера

Ви читали новину: «Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 22:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та регіон уже майже годину масово атакують російські “шахеди”. Лише в обласному центрі прогриміло близько 15 вибухів. Відомо про постраждалих підлітків: у місті та Золочеві".