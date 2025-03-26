Атака БпЛА на Харків та область: 14-річна дівчинка в тяжкому стані

Харків та регіон уже майже годину масово атакують російські “шахеди”. Лише в обласному центрі прогриміло близько 15 вибухів. Відомо про двох постраждалих підлітків – у місті та смт Золочів.

Доповнено о 22:04.Дві жінки – 67-річна та 60-річна – поранені під час атаки росіян на Золочів, повідомив Олег Синєгубов. Їм надають медичну допомогу. Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

“Золочів. Влучання БпЛА типу “Шахед” у житловий будинок. Постраждала 14-річна дівчина. Вона шпиталізована у важкому стані. Також поранення отримав 26-річний чоловік“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше він інформував про постраждалу 12-річну дівчинку в Харкові – її забрали до лікарні.

Синєгубов також повідомив, що в Харкові прогриміло щонайменше 15 вибухів.

Атака розпочалася близько 20:40. Станом на 21:35 про “шахеди” над Харковом моніторингові канали вже не інформують, проте БпЛА ще є над територією різних районів області.