Терехов підтвердив вибухи у Харкові, триває атака БпЛА РФ (доповнюється)

Російський БпЛА вдарив у Київському районі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 21:26. Вже відомо про одну постраждалу внаслідок удару по Харкову. 12-річну дівчину шпиталізували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 21:14. “Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури, інформація щодо поранених та загиблих на дану хвилину не надходила”, – розповів Терехов.

Доповнено о 21:07. “Останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив Терехов.

20:41

“Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом є ще ворожі БпЛА. Будьте обережні”, – розповів Терехов.

Також він підтвердив другий та третій вибухи.

“У місті ще один вибух, попередньо в центрі міста. Ще кілька Шахедів ідуть до Харкова”, – повідомив Терехов.