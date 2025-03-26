Терехов підтвердив вибухи у Харкові, триває атака БпЛА РФ (доповнюється)
Російський БпЛА вдарив у Київському районі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.
Доповнено о 21:26. Вже відомо про одну постраждалу внаслідок удару по Харкову. 12-річну дівчину шпиталізували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 21:14. “Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури, інформація щодо поранених та загиблих на дану хвилину не надходила”, – розповів Терехов.
Доповнено о 21:07. “Останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив Терехов.
20:41
“Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом є ще ворожі БпЛА. Будьте обережні”, – розповів Терехов.
Також він підтвердив другий та третій вибухи.
“У місті ще один вибух, попередньо в центрі міста. Ще кілька Шахедів ідуть до Харкова”, – повідомив Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 21:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БпЛА вдарив у Київському районі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. ".