Терехов подтвердил взрывы в Харькове, идет атака БпЛА РФ (дополняется)
Российский БпЛА ударил по Киевскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 21:26. Уже известно об одной пострадавшей в результате удара по Харькову. 12-летнюю девочку госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 21:14. «Поврежденные многоэтажные жилые дома, по предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала», — рассказал Терехов.
Дополнено в 21:07. «Последний удар, предварительно, пришелся у многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил Терехов.
20:41
«Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом есть еще враждебные БпЛА. Будьте осторожны», — рассказал Терехов.
Также он подтвердил второй и третий взрывы.
«В городе еще один взрыв, предварительно в центре города. Еще несколько Шахедов идут в Харьков», — сообщил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 21:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА ударил по Киевскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. ".