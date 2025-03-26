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Терехов подтвердил взрывы в Харькове, идет атака БпЛА РФ (дополняется)

Происшествия 21:26   26.03.2025
Оксана Якушко
Терехов подтвердил взрывы в Харькове, идет атака БпЛА РФ (дополняется)

Российский БпЛА ударил по Киевскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. 

Дополнено в 21:26. Уже известно об одной пострадавшей в результате удара по Харькову. 12-летнюю девочку госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:14. «Поврежденные многоэтажные жилые дома, по предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала», — рассказал Терехов.

Дополнено в 21:07. «Последний удар, предварительно, пришелся у многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил Терехов.

20:41

«Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом есть еще враждебные БпЛА. Будьте осторожны», — рассказал Терехов.

Также он подтвердил второй и третий взрывы.

«В городе еще один взрыв, предварительно в центре города. Еще несколько Шахедов идут в Харьков», — сообщил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 21:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА ударил по Киевскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. ".