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Атака БпЛА на Харьков и область: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии

Происшествия 21:39   26.03.2025
Оксана Горун
Атака БпЛА на Харьков и область: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии Фото: Anton Petrus

Харьков и регион уже почти час массово атакуют российские «Шахеды». Только в областном центре прогремело порядка 15 взрывов. Известно о двух пострадавших подростках — в городе и пгт Золочев.

«Золочев. Попадание БпЛА типа «Шахед» в жилой дом. Пострадала 14-летняя девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Также ранение получил 26-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее он информировал о пострадавшей 12-летней девочке в Харькове — ее забрали в больницу.

Синегубов сообщил, что в Харькове прогремело не менее 15 взрывов.

Атака началась около 20:40. По состоянию на 21:35 о «Шахедах» над Харьковом мониторинговые каналы уже не информируют, однако БпЛА еще есть над территорией различных районов области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и регион уже почти час массово атакуют российские «Шахеды». Только в областном центре прогремело порядка 15 взрывов. Известно о пострадавших подростках: в городе и Золочеве".