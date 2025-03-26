Атака БпЛА на Харьков и область: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии
Фото: Anton Petrus
Харьков и регион уже почти час массово атакуют российские «Шахеды». Только в областном центре прогремело порядка 15 взрывов. Известно о двух пострадавших подростках — в городе и пгт Золочев.
«Золочев. Попадание БпЛА типа «Шахед» в жилой дом. Пострадала 14-летняя девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Также ранение получил 26-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее он информировал о пострадавшей 12-летней девочке в Харькове — ее забрали в больницу.
Синегубов сообщил, что в Харькове прогремело не менее 15 взрывов.
Атака началась около 20:40. По состоянию на 21:35 о «Шахедах» над Харьковом мониторинговые каналы уже не информируют, однако БпЛА еще есть над территорией различных районов области.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 21:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и регион уже почти час массово атакуют российские «Шахеды». Только в областном центре прогремело порядка 15 взрывов. Известно о пострадавших подростках: в городе и Золочеве".