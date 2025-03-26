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«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)

Події 23:23   26.03.2025
Оксана Якушко
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни розбили котельню.

«Було 12 влучань по різних районах міста. Це і центральна частина, переважно житлові будинки, які дуже постраждали. Розтрощена котельня, яка була основним джерелом теплопостачання в цьому районі. Було влучання в цивільне виробниче підприємство. Зараз ще триває локалізація пожежі, бо дуже велика пожежа. І, крім цього, складські приміщення, це теж поряд розташований ринок. Тому жахлива ніч видалась у Харкові», – розповів Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 23:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни розбили котельню.".