«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни розбили котельню.

«Було 12 влучань по різних районах міста. Це і центральна частина, переважно житлові будинки, які дуже постраждали. Розтрощена котельня, яка була основним джерелом теплопостачання в цьому районі. Було влучання в цивільне виробниче підприємство. Зараз ще триває локалізація пожежі, бо дуже велика пожежа. І, крім цього, складські приміщення, це теж поряд розташований ринок. Тому жахлива ніч видалась у Харкові», – розповів Терехов.