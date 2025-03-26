«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне разбили котельную.
«Было 12 попаданий по разным районам города. Это и центральная часть, преимущественно очень пострадавшие жилые дома. Разбита котельная, которая являлась основным источником теплоснабжения в этом районе. Было попадание в гражданское производственное предприятие. Сейчас еще идет локализация пожара, потому что очень большой пожар. И, кроме этого, складские помещения, это тоже рядом расположенный рынок. Поэтому ужасная ночь выдалась в Харькове», – рассказал Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, массированная атака, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 23:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне разбили котельную.".