«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне разбили котельную.

«Было 12 попаданий по разным районам города. Это и центральная часть, преимущественно очень пострадавшие жилые дома. Разбита котельная, которая являлась основным источником теплоснабжения в этом районе. Было попадание в гражданское производственное предприятие. Сейчас еще идет локализация пожара, потому что очень большой пожар. И, кроме этого, складские помещения, это тоже рядом расположенный рынок. Поэтому ужасная ночь выдалась в Харькове», – рассказал Терехов.