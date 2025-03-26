Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)

Происшествия 23:23   26.03.2025
Оксана Якушко
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне разбили котельную.

«Было 12 попаданий по разным районам города. Это и центральная часть, преимущественно очень пострадавшие жилые дома. Разбита котельная, которая являлась основным источником теплоснабжения в этом районе. Было попадание в гражданское производственное предприятие. Сейчас еще идет локализация пожара, потому что очень большой пожар. И, кроме этого, складские помещения, это тоже рядом расположенный рынок. Поэтому ужасная ночь выдалась в Харькове», – рассказал Терехов.

Читайте также: Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)
Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)
26.03.2025, 22:39
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
26.03.2025, 23:23
Взрыв среди футбольного матча: кадры атаки «Шахедов» на Харьков
Взрыв среди футбольного матча: кадры атаки «Шахедов» на Харьков
26.03.2025, 22:00
Новости Харькова — главное 26 марта: 15 взрывов, Харьков атаковали «Шахеды»
Новости Харькова — главное 26 марта: 15 взрывов, Харьков атаковали «Шахеды»
26.03.2025, 22:15
Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин
Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин
26.03.2025, 15:20
Атака БпЛА на Харьков и Золочев: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии
Атака БпЛА на Харьков и Золочев: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии
26.03.2025, 23:39

Новости по теме:

22:39
Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)
19:32
Россияне дважды атаковали БпЛА Харьковщину днем
14:20
Вражеский БпЛА атаковал приют с животными на Харьковщине (фото)
21:25
Неизвестный БпЛА упал на детскую площадку в Харькове (фото)
15:12
В громаде под Харьковом – «прилет»

Вы читали новость: ««Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 23:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне разбили котельную.".