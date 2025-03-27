В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)

Харьковская областная прокуратура и ГСЧС сообщили о последствиях вечерней атаки российских «Шахедов» 26 марта в Харькове.

«С 20:40 до 21:20 россияне нанесли до 15 ударов по Слободскому и Киевскому районам города Харькова. В частности были установлены и двойные удары. В Слободском районе – попадание в складское помещение. Там произошел пожар. Все остальные попадания – в Киевском районе. В частности, попадание по промышленной зоне, по гражданскому предприятию, по футбольному полю, возле частной жилой застройки, по гаражному кооперативу. Здесь попадание во дворе 16-этажного жилого дома. Этот дом недавно сдан в эксплуатацию. В большинстве квартир сейчас еще продолжаются ремонты. Но во многих квартирах уже живут люди, и они среди раненых. Относительно травмированных: 10 человек по состоянию на данный момент. Среди них два ребенка, это мальчик пяти лет – степень и тяжесть его ранений сейчас устанавливают врачи, ему оказывают медицинскую помощь. И 14-летняя девочка, у нее порезы лица от разбитого стекла. У трех человек из 10 острая реакция на стресс. У всех остальных имеем ранения от обломков стекла, ушибы, переломы конечностей и костей лица. Что касается повреждений, то повреждены два многоэтажных жилых дома, с десяток частных жилых домов и из 20 автомобилей», — сообщил на месте одного из «прилетов» спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2». Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в одном из районов Харькова разбита котельная, которая являлась основным источником теплоснабжения в этом районе.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: в результате российских ударов в Харькове возникли четыре пожара.

«Самый крупный пожар площадью 2500 кв. произошел в производственном здании», — отметили спасатели.