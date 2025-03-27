Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)

Происшествия 06:56   27.03.2025
Оксана Горун
В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Харьковская областная прокуратура и ГСЧС сообщили о последствиях вечерней атаки российских «Шахедов» 26 марта в Харькове.

«С 20:40 до 21:20 россияне нанесли до 15 ударов по Слободскому и Киевскому районам города Харькова. В частности были установлены и двойные удары. В Слободском районе – попадание в складское помещение. Там произошел пожар. Все остальные попадания – в Киевском районе. В частности, попадание по промышленной зоне, по гражданскому предприятию, по футбольному полю, возле частной жилой застройки, по гаражному кооперативу.  Здесь попадание во дворе 16-этажного жилого дома. Этот дом недавно сдан в эксплуатацию. В большинстве квартир сейчас еще продолжаются ремонты. Но во многих квартирах уже живут люди, и они среди раненых. Относительно травмированных: 10 человек по состоянию на данный момент. Среди них два ребенка, это мальчик пяти лет – степень и тяжесть его ранений сейчас устанавливают врачи, ему оказывают медицинскую помощь. И 14-летняя девочка, у нее порезы лица от разбитого стекла. У трех человек из 10 острая реакция на стресс. У всех остальных имеем ранения от обломков стекла, ушибы, переломы конечностей и костей лица. Что касается повреждений, то повреждены два многоэтажных жилых дома, с десяток частных жилых домов и из 20 автомобилей», — сообщил на месте одного из «прилетов» спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2». Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в одном из районов Харькова разбита котельная, которая являлась основным источником теплоснабжения в этом районе.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: в результате российских ударов в Харькове возникли четыре пожара.

«Самый крупный пожар площадью 2500 кв. произошел в производственном здании», — отметили спасатели.

Читайте также: Атака БпЛА на Харьков и Золочев: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия ночной атаки БпЛА
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия ночной атаки БпЛА
27.03.2025, 08:14
В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
27.03.2025, 06:56
Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито
Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито
27.03.2025, 07:41
Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)
Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)
26.03.2025, 22:39
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
26.03.2025, 23:23
Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
27.03.2025, 08:25

Новости по теме:

06:56
В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
10:25
Утром в огне погиб мужчина – причина смертельного пожара в Чугуеве
07:51
Мужчина пострадал при пожаре, двоих людей удалось спасти – подробности от ГСЧС
08:54
Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров
14:27
221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться

Вы читали новость: «В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 06:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ГСЧС сообщили о последствиях вечерней атаки российских «Шахедов» 26 марта в Харькове".