Усі прильоти за ніч: Синєгубов підбив підсумки атаки БпЛА на Харків і область

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував докладний аналіз наслідків ударів “шахедів” по Харківщині.

Він перерахував удари по Харкову – за часом – і повідомив про їхні наслідки:

🔹 22:25 – влучання в город на території приватного домоволодіння, пошкоджені близько чотирьох приватних будинків. Постраждала жінка.

🔹 21:37 – у результаті обстрілу БпЛА “Шахед” горіли два легкові автомобілі, будинок на колесах та дрова.

🔹 21:30 – спалахнула складська споруда на площі 2500 кв. м. Постраждали чотири особи.

🔹 21:26 – влучання БпЛА у землю, пошкоджено скління вікон житлового будинку. Постраждала 79-річна жінка.

🔹 21:10 – влучання (попередньо БпЛА “Герань-2”) у відкриту територію.

🔹 20:55 – горів утеплювач стін та покрівля цеху металообробки на площі 50 кв. м.

🔹 20:52 – горів овочевий склад, пошкоджені чотири приватні домоволодіння та дві автівки. Постраждали 15-річний хлопець, 6-річна дитина, чоловік та жінка.

🔹 20:49 – пошкоджений фасад багатоквартирного житлового будинку, три автомобілі. Постраждали дві жінки та чоловік.

Також “шахеди” атакували Золочів. Там, за даними Синєгубова, постраждали вісім людей, зокрема дитина.

Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, по Харкову ввечері 26 березня вдарили близько 15 “шахедів”. Вибухи лунали один за одним з 20:40 до 21:20. Основна частина влучань – у Київському районі. Також “приліт” був у Слобідському. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 11 постраждалих – це як поранені, так і люди, які зазнали гострої реакції на стрес, серед них – 14-річна дівчинка.