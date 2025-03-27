Усі прильоти за ніч: Синєгубов підбив підсумки атаки БпЛА на Харків і область
Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував докладний аналіз наслідків ударів “шахедів” по Харківщині.
Він перерахував удари по Харкову – за часом – і повідомив про їхні наслідки:
🔹 22:25 – влучання в город на території приватного домоволодіння, пошкоджені близько чотирьох приватних будинків. Постраждала жінка.
🔹 21:37 – у результаті обстрілу БпЛА “Шахед” горіли два легкові автомобілі, будинок на колесах та дрова.
🔹 21:30 – спалахнула складська споруда на площі 2500 кв. м. Постраждали чотири особи.
🔹 21:26 – влучання БпЛА у землю, пошкоджено скління вікон житлового будинку. Постраждала 79-річна жінка.
🔹 21:10 – влучання (попередньо БпЛА “Герань-2”) у відкриту територію.
🔹 20:55 – горів утеплювач стін та покрівля цеху металообробки на площі 50 кв. м.
🔹 20:52 – горів овочевий склад, пошкоджені чотири приватні домоволодіння та дві автівки. Постраждали 15-річний хлопець, 6-річна дитина, чоловік та жінка.
🔹 20:49 – пошкоджений фасад багатоквартирного житлового будинку, три автомобілі. Постраждали дві жінки та чоловік.
Також “шахеди” атакували Золочів. Там, за даними Синєгубова, постраждали вісім людей, зокрема дитина.
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Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, по Харкову ввечері 26 березня вдарили близько 15 “шахедів”. Вибухи лунали один за одним з 20:40 до 21:20. Основна частина влучань – у Київському районі. Також “приліт” був у Слобідському. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 11 постраждалих – це як поранені, так і люди, які зазнали гострої реакції на стрес, серед них – 14-річна дівчинка.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував докладний аналіз наслідків ударів “шахедів” по Харківщині".