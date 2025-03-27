Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал подробный разбор последствий ударов «Шахедов» по Харьковщине.
Он перечислил удары по Харькову — по времени — и сообщил об их последствиях:
🔹 22:25 – попадание в огород на территории частного домовладения, повреждено около четырех частных домов. Пострадала женщина.
🔹 21:37 – в результате обстрела БпЛА «Шахед» горели два легковых автомобиля, дом на колесах и дрова.
🔹 21:30 – загорелась складская постройка на площади 2500 кв. м. Пострадали четыре человека.
🔹 21:26 – попадание БпЛА в землю, повреждено остекление окон жилого дома. Пострадала 79-летняя женщина.
🔹 21:10 – попадание (предварительно БпЛА «Герань-2») в открытую территорию.
🔹 20:55 – горел утеплитель стен и кровля цеха металлообработки на площади 50 кв. м.
🔹 20:52 – горел овощной склад, повреждены четыре частных домовладения и два авто. Пострадали 15-летний парень, 6-летний ребенок, мужчина и женщина.
🔹 20:49 – поврежден фасад многоквартирного жилого дома, три автомобиля. Пострадали две женщины и мужчина.
Также «Шахеды» атаковали Золочев. Там, по данным Синегубова, пострадали восемь человек, в том числе — ребенок.
Читайте также: Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито
Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об 11 пострадавших — это и раненые, и люди, получившие острую реакцию на стресс, среди них — 14-летняя девочка.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, последствия, пострадавшие, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал подробный разбор последствий ударов «Шахедов» по Харьковщине".