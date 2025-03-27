Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал подробный разбор последствий ударов «Шахедов» по Харьковщине.

Он перечислил удары по Харькову — по времени — и сообщил об их последствиях:

🔹 22:25 – попадание в огород на территории частного домовладения, повреждено около четырех частных домов. Пострадала женщина.

🔹 21:37 – в результате обстрела БпЛА «Шахед» горели два легковых автомобиля, дом на колесах и дрова.

🔹 21:30 – загорелась складская постройка на площади 2500 кв. м. Пострадали четыре человека.

🔹 21:26 – попадание БпЛА в землю, повреждено остекление окон жилого дома. Пострадала 79-летняя женщина.

🔹 21:10 – попадание (предварительно БпЛА «Герань-2») в открытую территорию.

🔹 20:55 – горел утеплитель стен и кровля цеха металлообработки на площади 50 кв. м.

🔹 20:52 – горел овощной склад, повреждены четыре частных домовладения и два авто. Пострадали 15-летний парень, 6-летний ребенок, мужчина и женщина.

🔹 20:49 – поврежден фасад многоквартирного жилого дома, три автомобиля. Пострадали две женщины и мужчина.

Также «Шахеды» атаковали Золочев. Там, по данным Синегубова, пострадали восемь человек, в том числе — ребенок.

Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об 11 пострадавших — это и раненые, и люди, получившие острую реакцию на стресс, среди них — 14-летняя девочка.