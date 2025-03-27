Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область

Происшествия 08:25   27.03.2025
Оксана Горун
Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал подробный разбор последствий ударов «Шахедов» по Харьковщине.

Он перечислил удары по Харькову — по времени — и сообщил об их последствиях:

🔹 22:25 – попадание в огород на территории частного домовладения, повреждено около четырех частных домов. Пострадала женщина.

🔹 21:37 – в результате обстрела БпЛА «Шахед» горели два легковых автомобиля, дом на колесах и дрова.

🔹 21:30 – загорелась складская постройка на площади 2500 кв. м. Пострадали четыре человека.

🔹 21:26 – попадание БпЛА в землю, повреждено остекление окон жилого дома. Пострадала 79-летняя женщина.

🔹 21:10 – попадание (предварительно БпЛА «Герань-2») в открытую территорию.

🔹 20:55 – горел утеплитель стен и кровля цеха металлообработки на площади 50  кв. м.

🔹 20:52 – горел овощной склад, повреждены четыре частных домовладения и два авто. Пострадали 15-летний парень, 6-летний ребенок, мужчина и женщина.

🔹 20:49 – поврежден фасад многоквартирного жилого дома, три автомобиля. Пострадали две женщины и мужчина.

Также «Шахеды» атаковали Золочев. Там, по данным Синегубова, пострадали восемь человек, в том числе — ребенок.

Читайте также: Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито

Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об 11 пострадавших — это и раненые, и люди, получившие острую реакцию на стресс, среди них — 14-летняя девочка.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
27.03.2025, 08:25
Новости Харькова — главное 27 марта: 13 пострадавших, последствия налета БпЛА
Новости Харькова — главное 27 марта: 13 пострадавших, последствия налета БпЛА
27.03.2025, 09:27
В Харькове 13 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
В Харькове 13 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
27.03.2025, 09:23
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
26.03.2025, 23:23
Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито
Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито
27.03.2025, 07:41
В постоянно обстреливаемой громаде под Харьковом ремонтируют дороги (фото)
В постоянно обстреливаемой громаде под Харьковом ремонтируют дороги (фото)
27.03.2025, 09:42

Новости по теме:

09:27
Новости Харькова — главное 27 марта: 13 пострадавших, последствия налета БпЛА
09:23
В Харькове 13 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
09:11
Российские ДРГ действуют через границу ближе к Харьковщине — ГПСУ
08:25
Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область
08:10
Шесть атак за сутки: где штурмуют россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб

Вы читали новость: «Все прилеты за ночь: Синегубов подвел итоги атаки БпЛА на Харьков и область»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал подробный разбор последствий ударов «Шахедов» по Харьковщине".