Налет «шахедов». В Харькове коммунальщики ночью забивали окна: сколько выбито
В Харькове после атаки «шахедов» вечером 26 марта сразу же начались восстановительные работы. В мэрии сообщили о масштабах разрушений.
«В результате массированной атаки дронов вечером 26 марта было повреждено по меньшей мере 29 зданий в Киевском и Слободском районах. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в частности, выбито около 1000 окон в квартирах и еще 134 – в местах общего пользования. Предварительное обследование продолжается», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Коммунальщики прибыли на места «прилетов» сразу же — еще ночью. И начали ликвидировать последствия. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» уже закрыли часть выбитых окон.
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Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об 11 пострадавших — это и раненые, и люди, получившие острую реакцию на стресс, среди них — 14-летняя девочка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мэрия, новости Харькова, окна, разрушения, руйнування, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после атаки «шахедов» вечером 26 марта сразу же начались восстановительные работы. В мэрии сообщили о масштабах разрушений".