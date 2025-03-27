Наліт “шахедів”. У Харкові комунальники вночі забивали вікна: скільки вибито
У Харкові після атаки “шахедів” увечері 26 березня одразу розпочалися відновлювальні роботи. У мерії повідомили про масштаби руйнувань.
“Унаслідок масованої атаки дронів увечері 26 березня було пошкоджено щонайменше 29 будівель у Київському і Слобідському районах. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, зокрема, вибито майже 1 тис. вікон у квартирах та ще 134 – у місцях загального користування. Попереднє обстеження триває”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.
Комунальники прибули на місця “прильотів” одразу ж – ще вночі. І почали ліквідувати наслідки. Зокрема, спеціалісти КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” вже закрили частину вибитих вікон.
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Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, по Харкову ввечері 26 березня вдарили близько 15 “шахедів”. Вибухи лунали один за одним з 20:40 до 21:20. Основна частина влучань – у Київському районі. Також “приліт” був у Слобідському. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 11 постраждалих – це як поранені, так і люди, які зазнали гострої реакції на стрес, серед них – 14-річна дівчинка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, мерія, новини Харкова, окна, руйнування, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після атаки “шахедів” увечері 26 березня одразу розпочалися відновлювальні роботи. У мерії повідомили про масштаби руйнувань".