Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нічної атаки БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:14

Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб

“На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового“, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня.

07:23

11 людей постраждали внаслідок масованого удару “шахедами” по Харкову

Про наслідки нальоту повідомили начальник ХОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура та ДСНС.

“Внаслідок масованого ворожого удару безпілотниками постраждали 11 людей. Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка“, – поінформував Синєгубов вранці 27 березня.

За даними спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, було близько 15 ударів по Слобідському та Київському районах. У людей, які отримали травми, — поранення від уламків скла, забої, переломи кінцівок і кісток обличчя. Пошкоджені дві багатоповерхівки, близько десятка приватних житлових будинків та 20 автомобілів.

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувала: внаслідок російських ударів у Харкові виникли чотири пожежі.

“Найбільша пожежа площею 2500 кв. сталася у виробничій будівлі”, – зазначили рятувальники.

Повітряна тривога через атаку БпЛА у Харкові тривала до 03:16 27 березня. Також відомо про вісім постраждалих від цього “нальоту” у Золочеві.