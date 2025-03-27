Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нічної атаки БпЛА

Події 08:14   27.03.2025
Оксана Горун
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нічної атаки БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:14

Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб

“На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового“, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня.

07:23

11 людей постраждали внаслідок масованого удару “шахедами” по Харкову

Про наслідки нальоту повідомили начальник ХОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура та ДСНС.

Внаслідок масованого ворожого удару безпілотниками постраждали 11 людей. Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка“, – поінформував Синєгубов вранці 27 березня.

За даними спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, було близько 15 ударів по Слобідському та Київському районах. У людей, які отримали травми, — поранення від уламків скла, забої, переломи кінцівок і кісток обличчя. Пошкоджені дві багатоповерхівки, близько десятка приватних житлових будинків та 20 автомобілів.

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувала: внаслідок російських ударів у Харкові виникли чотири пожежі.

“Найбільша пожежа площею 2500 кв. сталася у виробничій будівлі”, – зазначили рятувальники.

Повітряна тривога через атаку БпЛА у Харкові тривала до 03:16 27 березня. Також відомо про вісім постраждалих від цього “нальоту” у Золочеві.

Читайте також: Новини Харкова — головне 26 березня: 15 вибухів, Харків атакували «шахеди»

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб
Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб
27.03.2025, 08:10
На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах, збираючи гриби
На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах, збираючи гриби
24.09.2022, 08:57
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)
26.03.2025, 23:23
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нічної атаки БпЛА
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нічної атаки БпЛА
27.03.2025, 08:14
Удар по Енгельсу знищив майже 100 крилатих ракет РФ – Генштаб
Удар по Енгельсу знищив майже 100 крилатих ракет РФ – Генштаб
27.03.2025, 07:54
У Харкові 10 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)
У Харкові 10 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)
27.03.2025, 06:56

Новини за темою:

06:56
У Харкові 10 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)
10:25
Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві
07:51
Чоловік постраждав під час пожежі, двох людей вдалося врятувати: дані ДСНС
08:54
Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж
14:27
221 пожежа – за тиждень: паліїв сухостою на Харківщині закликали зупинитись

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нічної атаки БпЛА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".