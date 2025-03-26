Новини Харкова – головне за 26 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:55

Чоловік постраждав під час пожежі, двох людей вдалося врятувати: дані ДСНС

Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, розповіли у ранковому зведенні за 26 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна з побутових пожеж сталася напередодні у селі Охоче ​​Берестинського району.

“Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав опіки голови, верхніх і нижніх кінцівок та був госпіталізований до опікового центру м. Харків. Причина пожежі — коротке замикання електромережі”, – уточнили рятувальники.

Ще одне загоряння з тієї ж причини виникло також у Берестинському районі у селі Наталине.

“Було врятовано 45-річного чоловіка та 41-річну жінку. Горіла прибудова та частково дах будинку на площі пожежі 30 м. кв.”, – передають рятувальники.

Також у природних екосистемах регіону була 21 пожежа, загальна площа займання – 17 гектарів.

07:09

Тривога тривала на Харківщині майже 11 годин безперервно: регіон атакували безпілотники

Тривога в Харкові та області безперервно тривала з учорашнього вечора до самого ранку. Її оголосили напередодні о 20:05 через загрозу ударів безпілотників.

БпЛА регулярно змінювали курс, з’являючись то в Харківській області, то в інших регіонах. Така ситуація зберігалася до та після опівночі.

Інших небезпек, окрім загрози застосування ударних дронів, за даними українських захисників, для Харкова та області не було. Відбій пролунав о 06:40. Таким чином, тривога на Харківщині лунала цієї ночі майже 11 годин.