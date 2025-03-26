Понад 460 росіяни обстріляли позиції ЗСУ, випустили 46 БпЛА – ОТУВ «Харків»

Минулої доби на Харківському напрямку окупанти завдали двох авіаційних ударів, задіяли 46 дронів-камікадзе, також здійснили 468 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТУВ «Харків».

СОУ успішно відбили чотири спроби ворога прорвати оборонні рубежі в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки.

За добу супротивник втратив 66 осіб, з них 34 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них: дві артсистеми, чотири бойові броньовані машини, три автомобілі, засіб РЕБ та 44 БпЛА.

Знищено: 72 укриття для особового складу, чотири місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та місце зберігання боєприпасів.