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Понад 460 росіяни обстріляли позиції ЗСУ, випустили 46 БпЛА – ОТУВ «Харків»

Фронт 13:07   26.03.2025
Вікторія Яковенко
Понад 460 росіяни обстріляли позиції ЗСУ, випустили 46 БпЛА – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби на Харківському напрямку окупанти завдали двох авіаційних ударів, задіяли 46 дронів-камікадзе, також здійснили 468 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТУВ «Харків».

СОУ успішно відбили чотири спроби ворога прорвати оборонні рубежі в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки.

За добу супротивник втратив 66 осіб, з них 34 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них: дві артсистеми, чотири бойові броньовані машини, три автомобілі, засіб РЕБ та 44 БпЛА.

Знищено: 72 укриття для особового складу, чотири місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та місце зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 13:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку окупанти завдали двох авіаційних ударів, задіяли 46 дронів-камікадзе, також здійснили 468 обстрілів позицій захисників України.".