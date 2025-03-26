Более 460 россияне обстреляли позиции ВСУ, выпустили 46 БпЛА – ОТГВ «Харьков»
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки на Харьковском направлении оккупанты нанесли два авиационных удара, задействовали 46 дронов-камикадзе, также совершили 468 обстрелов позиций защитников Украины, сообщили в ОТГВ «Харьков».
СОУ успешно отбили четыре попытки врага прорвать оборонные рубежи в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.
За сутки противник потерял 66 человек, из них 34 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 55 единиц вооружения и военной техники, из них: две артсистемы, четыре боевых бронированных машин, три автомобиля, средство РЭБ и 44 БпЛА.
Уничтожено: 72 укрытия для личного состава, четыре места хранения горюче-смазочных материалов и место хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, обстрел, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Харьковском направлении оккупанты нанесли два авиационных удара, задействовали 46 дронов-камикадзе, также совершили 468 обстрелов позиций защитников Украины.".