Live
  • Ср 26.03.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура

Суспільство 13:33   26.03.2025
Вікторія Яковенко
Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють 18-річного харківського студента у підпалі авто українського військового в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант через мережу «Телеграм» налагодив звʼязок з представником РФ.

«Від ворожого куратора він отримав завдання знайти та підпалити авто українського військового. Студенту за роботу була обіцяна винагорода у сумі 1000 доларів. Спойлер: гроші він не отримав», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що 9 березня фігурант пішов до магазину «Аврора», де придбав пляшки з легкозаймистою речовиною.

Того ж дня пізно ввечері студент у Новобаварському районі побачив автомобіль українського військовослужбовця. Він розбив лобове скло автівки та підпалив її, з’ясували у прокуратурі.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він може вийти під заставу в 242 240 гривень.

задержали харьковского студента
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Годував і знаходив транспорт: «посадили» помічника окупантів з Циркунів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура
Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура
26.03.2025, 13:33
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
25.03.2025, 10:25
Понад 460 росіяни обстріляли позиції ЗСУ, випустили 46 БпЛА – ОТУВ «Харків»
Понад 460 росіяни обстріляли позиції ЗСУ, випустили 46 БпЛА – ОТУВ «Харків»
26.03.2025, 13:07
Майже 40 пар одружилося на Харківщині за день: яку дату обрали (фото)
Майже 40 пар одружилося на Харківщині за день: яку дату обрали (фото)
26.03.2025, 12:43
Як молоді Харківщини допомагають стати впевненішою у своєму майбутньому
Як молоді Харківщини допомагають стати впевненішою у своєму майбутньому
26.03.2025, 12:44
Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів
Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів
26.03.2025, 09:49

Новини за темою:

12:44
Як молоді Харківщини допомагають стати впевненішою у своєму майбутньому
21:11
Стрілянина у Харкові: невідомі зрешетили автобус з людьми (фото, відео)
18:55
«Повторно в окупації жити не будемо» – голова Оскільської громади про настрої
17:30
Терехов: японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові
15:26
Робота в Харкові та області: де обіцяють бронювання та стабільну зарплату

Ви читали новину: «Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 13:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють 18-річного харківського студента у підпалі авто українського військового в Харкові.".