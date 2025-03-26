Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура
Правоохоронці підозрюють 18-річного харківського студента у підпалі авто українського військового в Харкові.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант через мережу «Телеграм» налагодив звʼязок з представником РФ.
«Від ворожого куратора він отримав завдання знайти та підпалити авто українського військового. Студенту за роботу була обіцяна винагорода у сумі 1000 доларів. Спойлер: гроші він не отримав», – зазначили правоохоронці.
Встановлено, що 9 березня фігурант пішов до магазину «Аврора», де придбав пляшки з легкозаймистою речовиною.
Того ж дня пізно ввечері студент у Новобаварському районі побачив автомобіль українського військовослужбовця. Він розбив лобове скло автівки та підпалив її, з’ясували у прокуратурі.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він може вийти під заставу в 242 240 гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють 18-річного харківського студента у підпалі авто українського військового в Харкові.".