Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура

Правоохоронці підозрюють 18-річного харківського студента у підпалі авто українського військового в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант через мережу «Телеграм» налагодив звʼязок з представником РФ.

«Від ворожого куратора він отримав завдання знайти та підпалити авто українського військового. Студенту за роботу була обіцяна винагорода у сумі 1000 доларів. Спойлер: гроші він не отримав», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що 9 березня фігурант пішов до магазину «Аврора», де придбав пляшки з легкозаймистою речовиною.

Того ж дня пізно ввечері студент у Новобаварському районі побачив автомобіль українського військовослужбовця. Він розбив лобове скло автівки та підпалив її, з’ясували у прокуратурі.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він може вийти під заставу в 242 240 гривень.