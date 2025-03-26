Годував і знаходив транспорт: «посадили» помічника окупантів з Циркунів
Вирок отримав 31-річний чоловік, який, за даними слідства, під час окупації села Циркуни на Харківщині допомагав росіянам.
Зокрема, фігурант забезпечував окупантів продуктами харчування, а також передав їм генератор, встановили у Харківській обласній прокуратурі.
Крім цього, слідство довело, що чоловік розповідав військовим РФ про будинки інших мешканців села, де були матеріальні цінності та запаси палива, і допомагав у заволодінні майном людей.
«Чоловік забезпечував окупантів і транспортом, зокрема передав їм ключі від автомобіля, власник якого виїхав з населеного пункту, а також заводив позашляховики, що належали іншим жителям села, без ключів. У подальшому ці автомобілі використовувались збройними формуваннями держави-агресора для власних потреб. Крім того, ворожий поплічник надавав військовослужбовцям рф відомості щодо особливостей місцевості, аби вони могли краще орієнтуватись на ній», – додали в прокуратурі.
У суді першої інстанції односельці чоловіка розповіли, що він мав дружні відносини з окупантами, зокрема позичав автомобілі у сусідів, щоб доставляти речі, необхідні окупантам, а також пересувався разом з російськими військовими в одній машині, на якій була зображена літера «Z».
Чоловіка визнали винним у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Однак фігурант вину не визнав і заявив, що свідки самі співпрацювали з окупантами та обмовили його. Тож він оскаржив рішення.
Полтавський апеляційний суд залишив вирок першої інстанції в силі. Чоловік проведе у тюрмі 10 років та 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 12 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окупація, приговор, харківщина, Харьковская областная прокуратура, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 31-річний чоловік, який, за даними слідства, під час окупації села Циркуни на Харківщині допомагав росіянам.".