Кормил и находил транспорт: «посадили» помощника оккупантов из Циркунов

Приговор получил 31-летний мужчина, который, по данным следствия, во время оккупации села Циркуны в Харьковской области помогал россиянам.

В частности, фигурант снабжал оккупантов продуктами питания, а также передал им генератор, установили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, следствие доказало, что мужчина рассказывал военным РФ о домах других жителей села, где были материальные ценности и запасы топлива, и помогал в завладении имуществом людей.

«Мужчина снабжал оккупантов и транспортом, в частности передал им ключи от автомобиля, владелец которого уехал из населенного пункта, а также заводил внедорожники, принадлежавшие другим жителям села, без ключей. Потом эти автомобили использовались вооруженными формированиями государства-агрессора для собственных нужд. Кроме того, вражеский приспешник предоставлял военнослужащим рф сведения об особенностях местности, чтобы они могли лучше ориентироваться на ней», — добавили в прокуратуре.

В суде первой инстанции односельчане мужчины рассказали, что у него были дружеские отношения с оккупантами, в частности одалживал автомобили у соседей, чтобы доставлять вещи, необходимые оккупантам, а также передвигался вместе с российскими военными в одной машине, на которой была изображена буква «Z».

Мужчину признали виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). Однако фигурант вину не признал и заявил, что свидетели сами сотрудничали с оккупантами и оговорили его. Он обжаловал решение.

Полтавский апелляционный суд оставил приговор первой инстанции в силе. Мужчина проведет в тюрьме 10 лет и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, сроком 12 лет.