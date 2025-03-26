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Спасал от службы за 2000 долларов: кто и как помогал уклоняться от призыва

Происшествия 11:10   26.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Спасал от службы за 2000 долларов: кто и как помогал уклоняться от призыва

О преступной схеме, которая связана с уклонением от призыва, рассказали в Харьковской облпрокуратуре. 

По данным следствия, фигурант дела – 39-летний харьковчанин. Вероятно, он самостоятельно искал мужчин, у которых есть проблемы с призывом. После чего предлагал «решить вопрос». И в результате, пишут в прокуратуре, делец все же нашел своего клиента.

«Во время разговора со своим знакомым фигурант узнал, что тот находится в розыске по данным в базах «Оберег» и «Резерв+» как лицо, которое не обновило свои военно-учетные документы. Делец заверил мужчину, что это приведет к его мобилизации и скоро он поедет на фронт», – отмечают в прокуратуре.

Он убедил знакомого, что у него якобы есть связи с работниками ТЦК и СП, которые смогли бы взять на учет потенциального уклониста, а потом снять без прохождения ВВК.

«За «услугу» фигурант объявил товарищу сумму в размере 2000 долларов США, на что тот согласился. 24 марта в поселке Песочин во время получения указанной суммы правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины», – сообщили правоохранители.

На данный момент мужчине готовятся избрать меру пресечения. Тем временем следствие продолжается, в частности силовики проверяют возможную причастность к делу сотрудников ТЦК и СП.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О преступной схеме, которая связана с уклонением от призыва, рассказали в Харьковской облпрокуратуре. ".