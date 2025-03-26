Рятував від служби за 2000 доларів: хто і як допомагав ухилятися від призову
Про злочинну схему, пов’язану з ухиленням від призову, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, фігурант справи – 39-річний харків’янин. Ймовірно, він самостійно шукав чоловіків, які мають проблеми із призовом. Після чого пропонував “вирішити питання”. І в результаті, пишуть у прокуратурі, ділок все ж таки знайшов свого клієнта.
“Під час розмови зі своїм знайомим фігурант дізнався, що той перебуває у розшуку згідно з даними у базах «Оберіг» та «Резерв+» як особа, що не оновила свої військово-облікові документи. Ділок запевнив чоловіка, що це призведе до його мобілізації та скоро він поїде на фронт”, – зазначають у прокуратурі.
Він переконав знайомого, що він нібито має зв’язки із працівниками ТЦК і СП, які змогли б взяти на облік потенційного ухилянта, а потім зняти без проходження ВЛК.
“За «послугу» фігурант оголосив товаришу суму у розмірі 2000 доларів США, на що той погодився. 24 березня у селищі Пісочин під час отримання вказаної суми правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України”, – повідомили правоохоронці.
Наразі чоловікові готуються обрати запобіжний захід. Тим часом слідство триває, зокрема, силовики перевіряють можливу причетність до справи співробітників ТЦК і СП.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про злочинну схему, пов’язану з ухиленням від призову, розповіли у Харківській облпрокуратурі. ".