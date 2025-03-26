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Рятував від служби за 2000 доларів: хто і як допомагав ухилятися від призову

Події 11:10   26.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятував від служби за 2000 доларів: хто і як допомагав ухилятися від призову

Про злочинну схему, пов’язану з ухиленням від призову, розповіли у Харківській облпрокуратурі. 

За даними слідства, фігурант справи – 39-річний харків’янин. Ймовірно, він самостійно шукав чоловіків, які мають проблеми із призовом. Після чого пропонував “вирішити питання”. І в результаті, пишуть у прокуратурі, ділок все ж таки знайшов свого клієнта.

Під час розмови зі своїм знайомим фігурант дізнався, що той перебуває у розшуку згідно з даними у базах «Оберіг» та «Резерв+» як особа, що не оновила свої військово-облікові документи. Ділок запевнив чоловіка, що це призведе до його мобілізації та скоро він поїде на фронт”, – зазначають у прокуратурі.

Він переконав знайомого, що він нібито має зв’язки із працівниками ТЦК і СП, які змогли б взяти на облік потенційного ухилянта, а потім зняти без проходження ВЛК.

За «послугу» фігурант оголосив товаришу суму у розмірі 2000 доларів США, на що той погодився. 24 березня у селищі Пісочин під час отримання вказаної суми правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України”, – повідомили правоохоронці.

Наразі чоловікові готуються обрати запобіжний захід. Тим часом слідство триває, зокрема, силовики перевіряють можливу причетність до справи співробітників ТЦК і СП.

Читайте також: Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 11:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про злочинну схему, пов’язану з ухиленням від призову, розповіли у Харківській облпрокуратурі. ".