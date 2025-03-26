Студента задержали в Харькове: на что согласился за $1000 — прокуратура

Правоохранители подозревают 18-летнего харьковского студента в поджоге автомобиля украинского военного в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант через Telegram наладил связь с представителем РФ.

«От вражеского куратора он получил задачу найти и поджечь авто украинского военного. Студенту за работу было обещано вознаграждение в сумме 1000 долларов. Спойлер: деньги он не получил», — отметили правоохранители.

Установлено, что 9 марта фигурант пошел в магазин «Аврора», где приобрел бутылки с легковоспламеняющимся веществом.

В тот же день поздно вечером студент в Новобаварском районе увидел автомобиль украинского военнослужащего. Он разбил лобовое стекло автомобиля и поджег его, выяснили в прокуратуре.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас парню избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, он может выйти под залог в 242 240 гривен.