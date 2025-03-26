Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві
Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася вранці в Чугуєві.
Повідомлення про пожежу отримали о 06:52. За даними рятувальників, загоряння сталося на літній кухні у приватному будинку.
“До місця виклику виїхало 2 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття всередині споруди горіли домашні речі на площі 30 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка“, – розповіли у ДСНС.
Локалізувати вогонь вдалося о 07:15, а повністю ліквідувати – о 08:35. Попередня причина смертельної пожежі – необережне поводження з вогнем, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 10:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася вранці в Чугуєві.".