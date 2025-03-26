Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві

Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася вранці в Чугуєві.

Повідомлення про пожежу отримали о 06:52. За даними рятувальників, загоряння сталося на літній кухні у приватному будинку.

“До місця виклику виїхало 2 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття всередині споруди горіли домашні речі на площі 30 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка“, – розповіли у ДСНС.

Локалізувати вогонь вдалося о 07:15, а повністю ліквідувати – о 08:35. Попередня причина смертельної пожежі – необережне поводження з вогнем, додали рятувальники.