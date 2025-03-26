Live
  • Ср 26.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві

Події 10:25   26.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві

Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася вранці в Чугуєві.

Повідомлення про пожежу отримали о 06:52. За даними рятувальників, загоряння сталося на літній кухні у приватному будинку.

До місця виклику виїхало 2 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття всередині споруди горіли домашні речі на площі 30 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка“, – розповіли у ДСНС.

Локалізувати вогонь вдалося о 07:15, а повністю ліквідувати – о 08:35. Попередня причина смертельної пожежі – необережне поводження з вогнем, додали рятувальники.

Читайте також: Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві
Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві
26.03.2025, 10:25
Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів
Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів
26.03.2025, 09:49
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
25.03.2025, 10:25
Новини Харкова – головне за 26 березня: тривога тривала 11 годин, удари, бої
Новини Харкова – головне за 26 березня: тривога тривала 11 годин, удари, бої
26.03.2025, 09:01
Сьогодні 26 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 березня: яке свято та день в історії
26.03.2025, 06:00
Вранці РФ обстріляла Куп’янщину, вдень і ввечері без ударів: доба в області
Вранці РФ обстріляла Куп’янщину, вдень і ввечері без ударів: доба в області
26.03.2025, 08:47

Новини за темою:

07:51
Чоловік постраждав під час пожежі, двох людей вдалося врятувати: дані ДСНС
08:54
Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж
14:27
221 пожежа – за тиждень: паліїв сухостою на Харківщині закликали зупинитись
07:56
ДСНС: за добу загасили майже сотню пожеж, постраждала 25-річна вагітна
08:37
Росія розбомбила пункт медичної допомоги на Харківщині, є приліт БпЛА – ДСНС

Ви читали новину: «Уранці у вогні загинув чоловік – причина смертельної пожежі в Чугуєві»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася вранці в Чугуєві.".