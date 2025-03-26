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Утром в огне погиб мужчина – причина смертельного пожара в Чугуеве

Происшествия 10:25   26.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром в огне погиб мужчина – причина смертельного пожара в Чугуеве

Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла утром в Чугуеве.

Сообщение о пожаре получили в 06:52. По данным спасателей, возгорание произошло на летней кухне в частном доме.

«К месту вызова выехало 2 оперативных отделения ГСЧС. На момент их прибытия внутри здания горели домашние вещи на площади 30 м кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины», – рассказали в ГСЧС.

Локализировать огонь удалось в 07:15, а полностью ликвидировать – в 08:35. Предварительная причина смертельного пожара – неосторожное обращение с огнем, добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла утром в Чугуеве.".