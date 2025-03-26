Утром в огне погиб мужчина – причина смертельного пожара в Чугуеве

Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла утром в Чугуеве.

Сообщение о пожаре получили в 06:52. По данным спасателей, возгорание произошло на летней кухне в частном доме.

«К месту вызова выехало 2 оперативных отделения ГСЧС. На момент их прибытия внутри здания горели домашние вещи на площади 30 м кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины», – рассказали в ГСЧС.

Локализировать огонь удалось в 07:15, а полностью ликвидировать – в 08:35. Предварительная причина смертельного пожара – неосторожное обращение с огнем, добавили спасатели.