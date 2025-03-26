Новости Харькова — главное за 26 марта: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:55
Мужчина пострадал при пожаре, двоих людей удалось спасти – подробности от ГСЧС
О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказали в утренней сводке за 26 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Один из бытовых пожаров произошел накануне в селе Охочее Берестинского района.
«Пострадал 68-летний мужчина. Он получил ожоги головы, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в ожоговый центр г. Харьков. Причина пожара — короткое замыкание электросети», – уточнили спасатели.
Еще одно возгорание по той же причине возникло также в Берестинском районе в селе Наталино.
«Были спасены 45-летний мужчина и 41-летняя женщина. Горела пристройка и частично крыша дома на площади пожара 30 м. кв.», – передают спасатели.
Также в природных экосистемах региона был 21 пожар, общая площадь возгорания – 17 гектаров.
07:09
Тревога длилась на Харьковщине почти 11 часов беспрерывно: регион атаковали беспилотники
Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась со вчерашнего вечера до самого утра. Ее объявили накануне в 20:05 из-за угрозы ударов беспилотников.
БпЛА регулярно меняли курс, появляясь то в Харьковской области, то в других регионах. Такая ситуация сохранялась до и после полуночи.
Других опасностей, кроме как угрозы применения ударных дронов, по данным украинских защитников, для Харькова и области не было. Отбой прозвучал в 06:40. Таким образом тревога на Харьковщине звучала этой ночью почти 11 часов.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".