Новости Харькова — главное за 26 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:55

Мужчина пострадал при пожаре, двоих людей удалось спасти – подробности от ГСЧС

О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказали в утренней сводке за 26 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из бытовых пожаров произошел накануне в селе Охочее Берестинского района.

«Пострадал 68-летний мужчина. Он получил ожоги головы, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в ожоговый центр г. Харьков. Причина пожара — короткое замыкание электросети», – уточнили спасатели.

Еще одно возгорание по той же причине возникло также в Берестинском районе в селе Наталино.

«Были спасены 45-летний мужчина и 41-летняя женщина. Горела пристройка и частично крыша дома на площади пожара 30 м. кв.», – передают спасатели.

Также в природных экосистемах региона был 21 пожар, общая площадь возгорания – 17 гектаров.

07:09

Тревога длилась на Харьковщине почти 11 часов беспрерывно: регион атаковали беспилотники

Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась со вчерашнего вечера до самого утра. Ее объявили накануне в 20:05 из-за угрозы ударов беспилотников.

БпЛА регулярно меняли курс, появляясь то в Харьковской области, то в других регионах. Такая ситуация сохранялась до и после полуночи.

Других опасностей, кроме как угрозы применения ударных дронов, по данным украинских защитников, для Харькова и области не было. Отбой прозвучал в 06:40. Таким образом тревога на Харьковщине звучала этой ночью почти 11 часов.