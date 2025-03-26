Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал в сторону Волчанска.
В Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызово, продолжается один бой.
«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 156», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".