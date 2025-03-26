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Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:48   26.03.2025
Виктория Яковенко
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал в сторону Волчанска.

В Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызово, продолжается один бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 156», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".