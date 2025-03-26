Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал в сторону Волчанска.

В Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызово, продолжается один бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 156», — отметили в Генштабе.