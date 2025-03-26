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Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:48   26.03.2025
Вікторія Яковенко
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник двічі штурмував у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Голубівки та Загризового, триває один бій.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 156», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".