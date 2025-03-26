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Мужчина пострадал при пожаре, двоих людей удалось спасти – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:51   26.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мужчина пострадал при пожаре, двоих людей удалось спасти – подробности от ГСЧС

О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказали в утренней сводке за 26 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. 

Один из бытовых пожаров произошел накануне в селе Охочее Берестинского района.

«Пострадал 68-летний мужчина. Он получил ожоги головы, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в ожоговый центр г. Харьков. Причина пожара — короткое замыкание электросети», – уточнили спасатели.

Еще одно возгорание по той же причине возникло также в Берестинском районе в селе Наталино.

«Были спасены 45-летний мужчина и 41-летняя женщина. Горела пристройка и частично крыша дома на площади пожара 30 м. кв.», – передают спасатели.

Также в природных экосистемах региона был 21 пожар, общая площадь возгорания – 17 гектаров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 07:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказали в утренней сводке за 26 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. ".