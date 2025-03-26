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Чоловік постраждав під час пожежі, двох людей вдалося врятувати: дані ДСНС

Події 07:51   26.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чоловік постраждав під час пожежі, двох людей вдалося врятувати: дані ДСНС

Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, розповіли у ранковому зведенні за 26 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області. 

Одна з побутових пожеж сталася напередодні у селі Охоче ​​Берестинського району.

“Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав опіки голови, верхніх і нижніх кінцівок та був госпіталізований до опікового центру м. Харків. Причина пожежі — коротке замикання електромережі”, – уточнили рятувальники.

Ще одне загоряння з тієї ж причини виникло також у Берестинському районі у селі Наталине.

“Було врятовано 45-річного чоловіка та 41-річну жінку.  Горіла прибудова та частково дах будинку на площі пожежі 30 м. кв.”, – передають рятувальники.

Також у природних екосистемах регіону була 21 пожежа, загальна площа займання – 17 гектарів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 07:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, розповіли у ранковому зведенні за 26 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".