Новости Харькова — главное 27 марта: последствия ночной атаки БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:14

Шесть атак за сутки: где штурмуют россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб

«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска. На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки и Загрызово», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 27 марта.

07:23

11 человек пострадали в результате массированного удара «Шахедами» по Харькову

О последствиях налета сообщили начальник ХОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура и ГСЧС.

«В результате массированного вражеского удара беспилотниками пострадали 11 человек. Среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена ​​вся необходимая медицинская помощь. Острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина», — проинформировал Синегубов утром 27 марта.

По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, было около 15 ударов по Слободскому и Киевскому районам. У людей, которые получили травмы, — ранения от обломков стекла, ушибы, переломы конечностей и костей лица. Повреждены две многоэтажки, около десятка частных жилых домов и 20 автомобилей.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: в результате российских ударов в Харькове возникли четыре пожара.

«Самый крупный пожар площадью 2500 кв. произошел в производственном здании», — отметили спасатели.

Воздушная тревога из-за атаки БпЛА в Харькове продолжалась до 03:16 27 марта. Также известно о восьми пострадавших от этого «налета» в Золочеве.