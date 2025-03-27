Новости Харькова — главное 27 марта: последствия ночной атаки БпЛА
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:14
Шесть атак за сутки: где штурмуют россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб
«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска. На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки и Загрызово», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 27 марта.
07:23
11 человек пострадали в результате массированного удара «Шахедами» по Харькову
О последствиях налета сообщили начальник ХОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура и ГСЧС.
«В результате массированного вражеского удара беспилотниками пострадали 11 человек. Среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина», — проинформировал Синегубов утром 27 марта.
По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, было около 15 ударов по Слободскому и Киевскому районам. У людей, которые получили травмы, — ранения от обломков стекла, ушибы, переломы конечностей и костей лица. Повреждены две многоэтажки, около десятка частных жилых домов и 20 автомобилей.
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: в результате российских ударов в Харькове возникли четыре пожара.
«Самый крупный пожар площадью 2500 кв. произошел в производственном здании», — отметили спасатели.
Воздушная тревога из-за атаки БпЛА в Харькове продолжалась до 03:16 27 марта. Также известно о восьми пострадавших от этого «налета» в Золочеве.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".