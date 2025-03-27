Шесть атак за сутки: где штурмуют россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 27 марта проинформировал, что в целом на фронте в Украине за сутки произошло 224 боевых столкновения.
На этом фоне бои в Харьковской области — не самые активные. Их было шесть на двух направлениях.
«На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска. На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки и Загрызово», — проинформировали в Генштабе.
Силы обороны в течение суток поразили 15 районов сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и артиллерийское средство противника.
Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 27 марта проинформировал, что в целом на фронте в Украине за сутки произошло 224 боевых столкновения".