Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня поінформував, що загалом на фронті в Україні за добу сталися 224 бойові зіткнення.

На цьому тлі бої в Харківській області – не найактивніші. Їх було шість на двох напрямках.

“На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового“, – поінформували в Генштабі.

Сили оборони протягом доби вразили 15 районів зосередження особового складу, станцію радіолокації та артилерійський засіб противника.

Генштаб поновив дані щодо втрат ЗС РФ.