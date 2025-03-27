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Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб

Фронт 08:10   27.03.2025
Оксана Горун
Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня поінформував, що загалом на фронті в Україні за добу сталися 224 бойові зіткнення.

На цьому тлі бої в Харківській області – не найактивніші. Їх було шість на двох напрямках.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового“, – поінформували в Генштабі.

Сили оборони протягом доби вразили 15 районів зосередження особового складу, станцію радіолокації та артилерійський засіб противника.

Генштаб поновив дані щодо втрат ЗС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня поінформував, що загалом на фронті в Україні за добу сталися 224 бойові зіткнення".