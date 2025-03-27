Шість атак за добу: де штурмують росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня поінформував, що загалом на фронті в Україні за добу сталися 224 бойові зіткнення.
На цьому тлі бої в Харківській області – не найактивніші. Їх було шість на двох напрямках.
“На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового“, – поінформували в Генштабі.
Сили оборони протягом доби вразили 15 районів зосередження особового складу, станцію радіолокації та артилерійський засіб противника.
Генштаб поновив дані щодо втрат ЗС РФ.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 27 березня поінформував, що загалом на фронті в Україні за добу сталися 224 бойові зіткнення".