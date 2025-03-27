Удар по Енгельсу знищив майже 100 крилатих ракет РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ уточнив наслідки успішної атаки на аеродром “Енгельс” у Саратівській області РФ у ніч проти 20 березня.

“За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил зс рф “Енгельс-2″ 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації. Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року”, – поінформував Генштаб.

Також у ГШ зазначили, що вдалося знищити значні запаси авіаційного пального, що ускладнить росіянам можливість забезпечувати бойові дії.

Нагадаємо, з аеродрому “Енгельс-2” вилітають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС, які масовано атакують Україну ракетами. Після успішного удару СОУ в районі аеродрому була пожежа, масштабні вибухи, які було видно та чутно за десятки кілометрів, а також – вторинна детонація боєприпасів. На місці проводили евакуацію населення з найближчих населених пунктів.