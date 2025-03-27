Удар по Енгельсу знищив майже 100 крилатих ракет РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ уточнив наслідки успішної атаки на аеродром “Енгельс” у Саратівській області РФ у ніч проти 20 березня.
“За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил зс рф “Енгельс-2″ 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації. Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року”, – поінформував Генштаб.
Також у ГШ зазначили, що вдалося знищити значні запаси авіаційного пального, що ускладнить росіянам можливість забезпечувати бойові дії.
Читайте також: У Харкові 10 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)
Нагадаємо, з аеродрому “Енгельс-2” вилітають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС, які масовано атакують Україну ракетами. Після успішного удару СОУ в районі аеродрому була пожежа, масштабні вибухи, які було видно та чутно за десятки кілометрів, а також – вторинна детонація боєприпасів. На місці проводили евакуацію населення з найближчих населених пунктів.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: атака, аэродром, генштаб, знищили, ракети;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Енгельсу знищив майже 100 крилатих ракет РФ – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ уточнив наслідки успішної атаки на аеродром “Енгельс” у Саратівській області РФ у ніч проти 20 березня".