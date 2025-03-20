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Пожежа, вибухи, детонація: СОУ вдарили по аеродрому «Енгельс» в РФ

Події 13:12   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Пожежа, вибухи, детонація: СОУ вдарили по аеродрому «Енгельс» в РФ Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 20 березня підрозділи СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими СОУ завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ.

Цю інформацію офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

«В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що цей військовий об’єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.

Зазначимо, зокрема з цього аеродрому вилітають російські бомбардувальники «Ту-95 МС», які масовано атакують Україну. Востаннє про пуски ракет з цих літаків у Повітряних силах ЗСУ попереджали 25 лютого.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 20 березня підрозділи СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими СОУ завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ.".