Пожар, взрывы, детонация: СОУ ударили по аэродрому «Энгельс» в РФ

В ночь на 20 марта подразделения СБУ, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ.

Эту информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ.

«В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Силы обороны Украины владеют детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию российской федерации против Украины», — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.

Отметим, в частности, из этого аэродрома вылетают российские бомбардировщики «Ту-95 ТС», которые массированно атакуют Украину. Последний раз о пусках ракет с этих самолетов в Воздушных силах ВСУ предупреждали 25 февраля.