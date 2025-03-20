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Пожар, взрывы, детонация: СОУ ударили по аэродрому «Энгельс» в РФ

Мир 13:12   20.03.2025
Виктория Яковенко
Пожар, взрывы, детонация: СОУ ударили по аэродрому «Энгельс» в РФ Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 20 марта подразделения СБУ, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ.

Эту информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ.

«В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Силы обороны Украины владеют детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию российской федерации против Украины», — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.

Отметим, в частности, из этого аэродрома вылетают российские бомбардировщики «Ту-95 ТС», которые массированно атакуют Украину. Последний раз о пусках ракет с этих самолетов в Воздушных силах ВСУ предупреждали 25 февраля.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 20 марта подразделения СБУ, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ.".