Удар по Энгельсу уничтожил почти 100 крылатых ракет РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ уточнил последствия успешной атаки на аэродром«Энгельс» в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта.

«По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил вс рф «Энгельс-2″ 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации. Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года», — сообщил Генштаб.

Также в ГШ отметили, что удалось уничтожить значительные запасы авиационного горючего, что усложнит россиянам возможность обеспечивать боевые действия.

Напомним, с аэродрома «Энгельс-2» вылетают российские стратегические бомбардировщики Ту-95 МС, которые массированно атакуют Украину ракетами. После успешного удара СОУ в районе аэродрома был пожар, масштабные взрывы, которые было видно и слышно за десятки километров, а также — вторичная детонация боеприпасов. На месте проводили эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.