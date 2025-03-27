Удар по Энгельсу уничтожил почти 100 крылатых ракет РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ уточнил последствия успешной атаки на аэродром«Энгельс» в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта.
«По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил вс рф «Энгельс-2″ 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации. Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года», — сообщил Генштаб.
Также в ГШ отметили, что удалось уничтожить значительные запасы авиационного горючего, что усложнит россиянам возможность обеспечивать боевые действия.
Читайте также: В Харькове 10 пострадавших, были двойные удары: последствия атаки БпЛА (видео)
Напомним, с аэродрома «Энгельс-2» вылетают российские стратегические бомбардировщики Ту-95 МС, которые массированно атакуют Украину ракетами. После успешного удара СОУ в районе аэродрома был пожар, масштабные взрывы, которые было видно и слышно за десятки километров, а также — вторичная детонация боеприпасов. На месте проводили эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: атака, аэродром, генштаб, знищили, ракети, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар по Энгельсу уничтожил почти 100 крылатых ракет РФ — Генштаб»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ уточнил последствия успешной атаки на аэродром«Энгельс» в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта".