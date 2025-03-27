На месте ночных ударов по Харькову побывал министр иностранных дел Норвегии

27 марта в Харькове с визитом находились министр иностранных дел Королевства Норвегия Эспен Барт Эйде, министр по труду и интеграции Тонье Бренна, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

«Вместе с делегацией сразу отправились прямо к местам ночных обстрелов. Я хотел, чтобы они на свои глаза увидели, с какими испытаниями ежедневно сталкиваются харьковчане: разбиты дома, разрушены жизни, а на этот раз еще и полностью уничтожена котельная, которая обогревала дома 4 тысяч горожан», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что Норвегия внесла значительный вклад в поддержку энергетической отрасли города. В частности, говорит мэр, норвежские партнеры совместно с ПРООН передали Харькову четыре когенерационных установки.

«Сегодня мы открыли новую солнечную электростанцию ​​в кардиологической больнице города. Это современное решение позволит медучреждениям ежегодно экономить до 1,5 млн грн, а сэкономленные средства мы будем направлять на дальнейшее развитие системы здравоохранения», — добавил мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что гости города также осмотрели масштабы разрушений многоэтажек и критически важных объектов инфраструктуры Харькова.

«На сегодняшний день разрушены и повреждены 77 600 гражданских объектов», — отметил Синегубов.

Также они посетили университет им. Каразина. Там пообщались с преподавателями вуза и студентами.