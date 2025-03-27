На месте ночных ударов по Харькову побывал министр иностранных дел Норвегии
27 марта в Харькове с визитом находились министр иностранных дел Королевства Норвегия Эспен Барт Эйде, министр по труду и интеграции Тонье Бренна, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.
«Вместе с делегацией сразу отправились прямо к местам ночных обстрелов. Я хотел, чтобы они на свои глаза увидели, с какими испытаниями ежедневно сталкиваются харьковчане: разбиты дома, разрушены жизни, а на этот раз еще и полностью уничтожена котельная, которая обогревала дома 4 тысяч горожан», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Он отметил, что Норвегия внесла значительный вклад в поддержку энергетической отрасли города. В частности, говорит мэр, норвежские партнеры совместно с ПРООН передали Харькову четыре когенерационных установки.
«Сегодня мы открыли новую солнечную электростанцию в кардиологической больнице города. Это современное решение позволит медучреждениям ежегодно экономить до 1,5 млн грн, а сэкономленные средства мы будем направлять на дальнейшее развитие системы здравоохранения», — добавил мэр.
Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что гости города также осмотрели масштабы разрушений многоэтажек и критически важных объектов инфраструктуры Харькова.
«На сегодняшний день разрушены и повреждены 77 600 гражданских объектов», — отметил Синегубов.
Также они посетили университет им. Каразина. Там пообщались с преподавателями вуза и студентами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, Норвегия, Олег Синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 16:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 марта в Харькове с визитом находились министр иностранных дел Королевства Норвегия Эспен Барт Эйде, министр по труду и интеграции Тонье Бренна.".