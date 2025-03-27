На місці нічних ударів по Харкову побував міністр закордонних справ Норвегії
27 березня у Харкові з візитом перебували міністр закордонних справ Королівства Норвегія Еспен Барт Ейде, міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
«Разом з делегацією одразу вирушили просто до місць нічних обстрілів. Я хотів, щоб вони на власні очі побачили, з якими випробуваннями щодня стикаються харків’яни: розбиті будинки, зруйновані життя, а цього разу ще й повністю знищена котельня, яка обігрівала оселі 4 тисяч містян», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що Норвегія зробила значний внесок у підтримку енергетичної галузі міста. Зокрема, каже мер, норвезькі партнери спільно з ПРООН передали Харкову чотири когенераційні установки.
«Сьогодні ми разом відкрили нову сонячну електростанцію в кардіологічній лікарні міста. Це сучасне рішення дозволить медзакладу щороку економити до 1,5 млн грн, а заощаджені кошти ми спрямовуватимемо на подальший розвиток системи охорони здоров’я», – додав мер.
Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що гості міста також оглянули масштаби руйнувань багатоповерхівок та критично важливих об’єктів інфраструктури Харкова.
«Адже з початку повномасштабного вторгнення місто зазнало жахливих російських ударів. На сьогодні зруйновані та пошкоджені 77 600 цивільних обʼєктів», – зазначив Синєгубов.
Також вони відвідали університет ім. Каразіна. Там поспілкувалися з викладачами вишу і студентами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, Норвегия, Олег Синегубов, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 16:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 березня у Харкові з візитом перебували міністр закордонних справ Королівства Норвегія Еспен Барт Ейде, міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна.".