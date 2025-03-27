Это совсем не похоже на прекращение огня: Харьков предупредили об опасности
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов после налета БпЛА на Харьков подчеркнул: нет никакой «тишины», обещанной РФ.
«Это было совсем не похоже на прекращение огня. Российские беспилотники били по жилым домам, одно из попаданий – у рынка. В общей сложности — более десятка ударов, пострадали 11 человек, среди них снова дети, старики. Пятнадцатилетней девушке изрезало лицо выбитым стеклом. Двое мужчин не погибли только по счастливой случайности – вышли из квартиры в момент обстрела. Все это обычные горожане, гражданские. Разрушения и пожары также и в области – российская армия атаковала Золочев. Били «Шахедами», полностью разрушили один жилой дом, еще более десяти повреждены. Там пострадали восемь человек», — написал в Facebook главный следователь Харьковщины.
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Он обратился к жителям областного центра: «Мы уже видим, что никакой «тишины» нет. Продолжаю призывать людей в Харькове – не пренебрегать сигналами тревоги».
Отметим, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские БпЛА ночью уничтожили котельную в Харькове, что прямо противоречит обязательствам не бить по энергетической инфраструктуре, которые якобы взяла на себя РФ во время переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, мирные переговоры, новости Харькова, полиция, прекращение огня, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов после налета БпЛА на Харьков подчеркнул: нет никакой «тишины», обещанной РФ".