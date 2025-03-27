Це зовсім не схоже на припинення вогню: Харків попередили про небезпеку

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов після нальоту БпЛА на Харків наголосив: немає жодної “тиші”, обіцяної РФ.

“Це було зовсім не схоже на припинення вогню. Російські безпілотники били по житлових будинках, одне з влучань – біля ринку. Загалом більше десятка ударів, постраждали одинадцятеро людей, серед них знову діти, старі люди. П’ятнадцятирічній дівчині порізало обличчя вибитим склом. Двоє чоловіків не загинули лише завдяки щасливому випадку – вийшли з квартири в момент обстрілу. Все це звичайні містяни, цивільні. Руйнування та пожежі також і в області – російська армія атакувала Золочів. Били шахедами, повністю зруйнували один житловий будинок, ще понад десять пошкоджені. Там постраждало восьмеро людей”, – написав у фейсбуці головний слідчий Харківщини.

Він звернувся до мешканців обласного центру: “Ми вже бачимо, що ніякої “тиші” немає. Продовжую закликати людей в Харкові – не нехтувати сигналами тривоги”.

Зазначимо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські БпЛА вночі знищили котельню в Харкові, що прямо суперечить зобов’язанням не бити по енергетичній інфраструктурі, які нібито взяла на себе РФ під час переговорів з американською стороною в Ер-Ріяді.