«Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине
Начальник штаба противотанкового батальона 3 ОШБр боец с позывным «Тичер» рассказал в эфире нацмарафона о ситуации на Боровском направлении и подготовке врага к новому наступлению на Харьковщине.
На данный момент, по словам бойца, ситуация на Боровском направлении сложная, но контролируемая. В день ВСУ отбивают до 12 штурмов врага, также в течение суток противник наносит около 15 ударов КАБами. Кроме того, украинские защитники замечают, что ВС РФ копят технику и живую силу. Вероятно для того, чтобы возобновить наступление. Но когда враг начнет применять резервы – предположить сложно.
«Точной даты или времени вам никто никогда не скажет. Это зависит от многих факторов, то есть от их соединения, от их перемещений, также от погодных условий и также от наших действий. Если вы знаете, где-то неделю назад мы провели некоторые действия и освободили населенный пункт Надежда. То есть, этот населенный пункт враг использовал для накопления, для продолжения своих штурмовых действий. Там он за два месяца потерял два мотострелковых полка 752-ой и 254-ый. Но с усилиями нашей бригады прежде всего 1-го штурмового батальона мы вернули под контроль этот населенный пункт. То есть по сути мы не знаем, но мы в постоянной боевой готовности и не оставляем врагу никаких шансов на нашем направлении», – отметил военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 15:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба противотанкового батальона 3 ОШБр боец с позывным «Тичер» рассказал в эфире нацмарафона о подготовке врага в новому наступлению на Харьковщине.".