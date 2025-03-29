“Вам ніхто не скаже”: коли РФ може почати новий наступ на Харківщині
Начальник штабу протитанкового батальйону 3 ОШБр боєць із позивним «Тічер» розповів в етері нацмарафону про ситуацію на Борівському напрямку і підготовку ворога до нового наступу на Харківщині.
Наразі, за словами бійця, ситуація на Борівському напрямку складна, але контрольована. За день ЗСУ відбивають до 12 штурмів ворога, також протягом доби противник завдає близько 15 ударів КАБами. Крім того, українські захисники помічають, що ЗС РФ накопичують техніку та живу силу. Ймовірно для того, щоб відновити наступ. Але коли ворог почне застосовувати резерви – припустити складно.
“Точної дати чи часу вам ніхто ніколи не скаже. Це залежить від багатьох факторів, тобто від їх з’єднання, від їх переміщень, також від погодних умов і також від наших дій. Якщо ви знаєте, десь тиждень назад ми провели деякі дії і звільнили населений пункт Надія. Тобто цей населений пункт ворог використовував для накопичення, для продовження своїх штурмових дій. Там він за два місяці втратив два мотострілецьких полки 752-ий та 254-ий. Але зусиллями нашої бригади насамперед 1-го штурмового батальйону ми повернули під контроль цей населений пункт. Тобто, по суті ми не знаємо, але ми в постійній бойовій готовності і не залишаємо ворогу ніяких шансів на нашому напрямку”, – сказав військовий.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 15:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу протитанкового батальйону 3 ОШБр боєць із позивним «Тічер» розповів в етері нацмарафону про підготовку ворога до нового наступу на Харківщині.".