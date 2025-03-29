Зеленський і ЗСУ попередили про «харківські» плани РФ: огляд фронту за тиждень

Зеленський і ЗСУ попереджають про підготовку Путіним наступу на Харківщині. На Борівському напрямку Сили оборони повернули Україні Надію. Чому зазнають фіаско плани росіян на правобережжі Осколу. Харків пережив масовану атаку «шахедів» і оцінив, як виглядає насправді «припинення вогню по енергетиці». Про головні події війни в Харківській області за тиждень – далі в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Активним на Харківщині залишається Куп’янський напрямок. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. У п’ятницю, двадцять восьмого березня, ГШ повідомив про двадцять шість боїв на Куп’янщині за добу. Ворог просувається вздовж державного кордону, інформують аналітики проєкту «Діпстейт». Вони розширили на мапі бойових дій зону контролю російських загарбників у районі сіл Тополі та Кам’янка – обидва знаходяться на правому березі річки Оскіл північніше Куп’янська та Дворічної. Водночас невдачі переслідують окупантів на півдні – в напрямку на Борову. Там Третя штурмова бригада вибила росіян із села Надія Луганської області. За даними Інституту вивчення війни, у Сил оборони є успіхи також у районі Зеленого Гаю – там оборонці просунулися на схід. На Харківському напрямку ситуація залишається без змін, позиційні бої тривають у Вовчанську. Успіхів ворог не має.

Втретє підуть на Харків?

Президент України Володимир Зеленський вчергове попередив про плани ворога щодо Харківщини. В інтерв’ю французькому виданню «Ле Фігаро» Зеленський заявив, що Путін готується до весняного наступу. Відповідні ознаки бачить українська розвідка. За словами президента, новий наступ росіяни планують на Сумщині та в Харківській області. Це підтверджують і в Силах оборони.

Повернули Надію

Третя штурмова бригада вибила окупантів із села Надія Луганської області. Воно знаходиться поблизу адмінкордону з Харківщиною та є важливим для оборони на Борівському напрямку. Росіяни свого часу витратили на захоплення цього населеного пункту два місяці та, за даними Сил оборони, «стерли в нуль» тут два мотострілецькі полки своєї двадцятої армії. Операція ЗСУ зі звільнення населеного пункту тривала тридцять годин. Військовий аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець відзначив: відсутність успіхів у російського війська в районі сіл Загризове, Лозова та Першотравневе, а також втрата окупантами Надії призводять до того, що проведення гіпотетичної «Куп’янської наступальної операції» зависло в повітрі. Принаймні у варіації обходу Куп’янського району оборони ЗСУ одночасно з півночі та півдня «через річку». Тож аналітик прогнозує, що російське командування може повернутися до варіанту “витіснення ЗСУ” з плацдарму на Осколі, на схід від Куп’янська. Колега Машовця Олександр Коваленко вбачає проблеми для окупантів і на іншій ділянці фронту – на правобережжі Осколу.

Чи можлива “труба” на Харківщині

Штурми «в лоб» на Харківщині росіянам усе більше не вдаються. В ОТУ «Харків» оцінили, чи може на цьому тлі ворог вдатися до сумнівних військових хитрощів – на кшталт розрекламованої російською пропагандою самогубчої операції «Труба» в Курській області. Тоді, нагадаємо, група військових РФ пройшла в тил ЗСУ по трубі газогону. Проте частина учасників операції не дійшла, задихнувшись у дорозі. Ще частину українські військові перебили на виході. Утім цей сумнівний досвід росіяни наразі відверто міфологізують. Повторення подібного на Харківському напрямку малоймовірне, вважають у ЗСУ.

У Харкові відбулося “припинення вогню по енергетиці”

У Харкові цього тижня відбулося припинення вогню по енергетиці по-путінські. Одразу після перемовин російської та американської делегацій у Ер-Ріяді обласний центр пережив масований наліт «шахедів». Зокрема, БпЛА знищили котельню, яка опалювала низку багатоповерхівок міста. Підсумовуючи події «шахедної ночі» Головний слідчий Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов заявив: «Це було зовсім не схоже на припинення вогню». Він звернувся до мешканців Харкова із попередженням, що ніякої тиші немає, тож не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги.