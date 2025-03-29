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Постраждала дитина: окупанти б’ють по Дергачівській громаді (фото)

Події 20:32   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждала дитина: окупанти б’ють по Дергачівській громаді (фото) Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Про те, що росіяни завдали серії ударів по населених пунктах громади, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Близько 15:00 ЗС РФ ударили по Козачій Лопані безпілотником. Поранення отримав 39-річний чоловік, пише Задоренко. Також пошкоджено авто.

Обстріл Дергачівської громади 29 березня 2025
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

О 17:00 по Дергачах прилетів БпЛА “Молния”. Обійшлося без руйнувань.

Обстріл Дергачівської громади 29 березня 2025
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

“Близько 17:15 ворог завдав удару по Слатиному, застосовувавши 2 керовані авіаційні бомби. Удари прийшлися по відкритій місцевості, сталася пожежа. 12-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Вибуховою хвилею пошкоджено 6 приватних будинків”, – пише начальник МВА.

Обстріл Дергачівської громади 29 березня 2025
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 20:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни завдали серії ударів по населених пунктах громади, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".