Постраждала дитина: окупанти б’ють по Дергачівській громаді (фото)

Про те, що росіяни завдали серії ударів по населених пунктах громади, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Близько 15:00 ЗС РФ ударили по Козачій Лопані безпілотником. Поранення отримав 39-річний чоловік, пише Задоренко. Також пошкоджено авто.

О 17:00 по Дергачах прилетів БпЛА “Молния”. Обійшлося без руйнувань.

“Близько 17:15 ворог завдав удару по Слатиному, застосовувавши 2 керовані авіаційні бомби. Удари прийшлися по відкритій місцевості, сталася пожежа. 12-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Вибуховою хвилею пошкоджено 6 приватних будинків”, – пише начальник МВА.