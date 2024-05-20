Поваленные деревья, поврежденные газоны: Центральный парк Харькова после удара
Фото: Центральный парк Харькова
В Центральном парке Харькова устраняют последствия вчерашнего прилета.
Как рассказали в парке, в результате взрыва были уничтожены восемь крупных каштанов и кленов. Повреждены ограждения парка и газоны.
«К полудню наши специалисты убрали ветки, поломанные деревья, отремонтировали забор», – добавили в парке.
Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара КАБ пришлись по центральной части города. Одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке, вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища. По данным Харьковской областной прокуратуры, РФ ударила двумя УМПБ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газоны, деревья, прилет, рф, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова устраняют последствия вчерашнего прилета.".