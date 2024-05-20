Поваленные деревья, поврежденные газоны: Центральный парк Харькова после удара

В Центральном парке Харькова устраняют последствия вчерашнего прилета.

Как рассказали в парке, в результате взрыва были уничтожены восемь крупных каштанов и кленов. Повреждены ограждения парка и газоны.

«К полудню наши специалисты убрали ветки, поломанные деревья, отремонтировали забор», – добавили в парке.

Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара КАБ пришлись по центральной части города. Одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке, вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища. По данным Харьковской областной прокуратуры, РФ ударила двумя УМПБ.