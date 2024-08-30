Скільки Харків витратив на Центральний парк у роки повномасштабної війни

У 2022 році харківське КП «Центральний парк» уклало договорів на 18,8 мільйона гривень, у 2023-му – на 26,3 мільйона, а у 2024-му – на 39,6 мільйона. Також підприємство сплачує зарплати співробітникам.

Приводом провести аналіз витрат парку для ГО «Харківський антикорупційний центр» став тендер із закупівлі туалетного паперу та паперових рушників для рук з очікуваною вартістю майже 1,4 мільйона гривень.

Аналітики зазначають, що у 2022 році парк витрачав гроші дуже економно й уклав лише вісім договорів на 18,8 мільйона гривень (майже всі – витрати на газ та електроенергію). У 2023 році витрати зросли: було 97 договорів на 26,3 мільйона, а у 2024 році станом на кінець серпня підписано 195 договорів на загальну суму 39,6 мільйона (ще сім закупівель на 3,5 мільйона зараз на стадіях очікування пропозицій та кваліфікації переможця). Парк витрачав гроші на придбання модульних збірних вагончиків та дизельного пального, ремонт автотранспорту та атракціонів, збирання та вивезення сміття.

У Центральному парку відповіли на запит ГО, що станом на 1 серпня у комунальному підприємстві працювали 405 осіб. Штатна чисельність – 456 осіб, але працюють та отримують зарплату трохи менше людей: частина була мобілізована або перебуває у декретній відпустці.

У парку працюють: 85 прибиральників території, 84 озеленювачі, 56 підсобних робітників, 50 керівників та співробітників ІТР, 30 фахівців із безпеки, 26 техніків атракціонів, 15 малярів, по дев’ять слюсарів-сантехників, електриків та водіїв, по шість – слюсарів-ремонтників, старших фахівців з безпеки та сторожів, чотири майстри зеленого господарства, по два трактористи, техніки СГІ, механіки та майстри, один технік з експлуатації та ремонту устаткування та один тесляр.



Відповідь КП «Центральний парк» на запит ГО “ХАЦ”

Щомісяця зарплатний фонд парку відрізняється, хоч і несуттєво, зазначають у ХАЦ. Наприклад, у липні 2024 року на зарплати працівникам із міського бюджету перерахували 6,93 мільйона гривень, ще 3,5 мільйона склали податки (ЄСВ, податок з доходів працівників та військовий збір). Усього за 2023 рік на зарплати працівникам та податки було перераховано 96,5 мільйонів гривень («чиста» зарплата – 63,9 мільйона). За вісім місяців 2024 року на зарплати та податки вже перерахували 78 мільйонів («чиста» зарплата – 51,8 мільйона).

Нагадаємо, 27 травня у телеграм-каналі Центрального парку харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати зону відпочинку через ворожі обстріли. Інших публікацій щодо режиму роботи після цього не було.