В субботу в Харькове и области будет опасно: синоптики предупредили о шквале

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 14 сентября предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем ​​14 сентября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.