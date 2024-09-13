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В субботу в Харькове и области будет опасно: синоптики предупредили о шквале

Погода 13:48   13.09.2024
Виктория Яковенко
В субботу в Харькове и области будет опасно: синоптики предупредили о шквале Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 14 сентября предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем ​​14 сентября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 14 сентября предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.".