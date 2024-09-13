Сильный ветер. Какой будет погода 14 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 14 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 15 — 20°, днем ​​26 — 31°.

По городу: Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный↖️, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем ​​28 — 30°.