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Сильный ветер. Какой будет погода 14 сентября в Харькове и области

Погода 19:47   13.09.2024
Оксана Якушко
Сильный ветер. Какой будет погода 14 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 20°, днем ​​26 — 31°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный↖️, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем ​​28 — 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 19:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".